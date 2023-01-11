В России с 9 января ограничили выезд из страны военнообязанным, в том числе ограниченно пригодным – разведка

В России с 9 января ограничили выезд из страны военнообязанным, в том числе и ограниченно пригодным к службе. Возможность покинуть страну будет закрыта во всех пунктах пропуска по всем направлениям.

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Соответствующий приказ ФСБ России уже направила во все пограничные управления страны, поскольку они находятся именно в структуре спецслужбы, сообщили в Telegram Главного управления разведки МО Украины. В нем отмечено, что ограничения выезда вступили в силу с 00 часов 00 минут 9 января 2023 года.

"Пограничным управлением ФСБ России обеспечить ограничение выезда за пределы территории Российской Федерации граждан, имеющих заключение о готовности к воинской службе из категорий "А", "Б" и "В"", – говорится в указе.

Как следует из текста приказа, выезд запретят также гражданам категории "В", то есть ограниченно пригодным к военной службе. Призывников, относящихся к этой категории, освобождают от призыва в мирное время, освобождают от военных сборов и относят к запасу.

В ГУР напомнили, что ранее уже сообщалось о подготовке в РФ новой волны мобилизации, причем главный акцент будет делаться на количество, а не на качество мобилизованных людей и предоставленной им техники. На экипировку и первичную подготовку "пополнения" уйдет около двух месяцев.

Ранее украинские разведчики сообщали, что дополнительная мобилизация в РФ может быть объявлена 15 января. По замыслу Кремля, мобилизовать должны до 500 тыс. россиян. Под угрозой отправки на фронт – жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также работники соцсферы и отраслей экономики РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Госдуме РФ заявили, что у России нет предпосылок для проведения второй волны мобилизации. Она не будет проводиться по меньшей мере в ближайшие шесть месяцев;

– в России уже начали разносить повестки на вторую волну мобилизации, но пропагандисты, как и следовало ожидать, заявили, что это вражеская провокация. Сообщения местных жителей, получивших "письма счастья", власти РФ назвали фейками, а повестки, представленные на фото и видео, подделками.

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