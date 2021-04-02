В России в аэропорту столкнулись два самолета. Видео ЧП

В аэропорту Сургута (Россия) 1 апреля на земле столкнулись два самолета ATR-72 и ЯК-40. Оба воздушных судна получили повреждения.

На момент столкновения пассажиры и члены и экипажей в самолетах отсутствовали, поэтому никто не пострадал, сообщили на сайте Уральского следственного управления на транспорте СК РФ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"По предварительным данным, 1 апреля 2021 года в 22:45 в аэропорту города Сургута при техническом обслуживании самолетов у воздушного судна ATR-72, находившегося с запущенными двигателями, произошло самопроизвольное движение. В результате чего совершен наезд на воздушное судно ЯК-40, находившееся на стоянке", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в США у самолета Boeing 777 авиакомпании United Airlines сразу после взлета из Денвера загорелся правый двигатель, обломки которого упали на жилые дома.