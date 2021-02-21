В США самолет загорелся в небе: обломки упали на жилые дома. Фото

В Брумфилде штата Колорадо (США) у самолета Boeing 777 авиакомпании United Airlines сразу после взлета из Денвера загорелся правый двигатель, обломки которого упали на частные жилых дома.

При этом авиасудно с 241 человеком на борту смогло успешно вернулся в аэропорт. О несчастном случае сообщает CNN.

В Федеральном управлении гражданской авиации США отметили, что самолет рейса 328 направлялся на Гонолулу (Гавайи). После возгорания некоторые части его двигателя отпали в воздухе и разрушили дома внизу, но пострадавших в результате НС нет.

Boeing 777 вернулся примерно через 20 минут после того, как полицейское управление в Брумфилде сообщило через Twitter, что у самолета произошли проблемы с двигателем и "он сбросил обломки в нескольких районах".

"О травмах не сообщается", – подчеркнули в полиции штата.

Местных жителей при обнаружении обломков попросили не трогать их, а звонить правоохранителям.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России 8 января во время полета столкнулись два легкомоторных самолета. В результате ЧП пилот и два пассажира воздушного судна Paper погибли.