В России устроили диверсию с поджогом на железной дороге

В стране-агрессоре России заявили, что диверсанты якобы пытались вывести из строя оборудование на железной дороге в Челябинской области. Пропагандисты утверждают, что неизвестные подожгли релейные шкафы.

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Возгорание заметили около полуночи на перегоне Супряк – Цемзавод в 20 км от Магнитогорска. Об этом пишут пропагандистские Telegram-каналы.

В результате диверсии сгорели два релейных шкафа. Перед этим они были вскрыты путем взлома замков.

На место оперативно приехали экстренные службы. В РФ утверждают, что задержек в движении поездов не было. Также пропагандисты заявили, что силовики занимаются поиском поджигателей.

Также стало известно, что на месте нашли черную балаклаву. Стоит отметить, что за последнюю неделю это уже не первый случай, когда в разных областях государства-террориста на железных дорогах случаются аварии и взрывы.

Напомним, в ночь на 7 мая во временно оккупированном Севастополе в очередной раз прогремели взрывы. Оккупанты пожаловались, что Крымский полуостров атаковали украинские беспилотники. По информации пропагандистов, БПЛА падали сами или были сбиты средствами противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что 2 мая в Брянской области РФ снова сошел с рельсов поезд с топливом, опрокинулись локомотив и 20 вагонов. Горючее предназначалось для оккупационной российской армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 мая на территории Брянской области России неизвестные взорвали железнодорожные пути. В результате с рельсов сошел грузовой поезд, который перевозил нефтепродукты. Из 60 вагонов, которые были в составе, 8 вагонов перевернулись.

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