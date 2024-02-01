Все ради мобилизации. Зачем российские власти приказали врачам записывать разговоры с пациентами

В российских поликлиниках на рабочих компьютерах врачей устанавливают прослушку. Теперь все разговоры доктора с пациентом будут записываться. А представители российских властей могут в любой момент подключиться к компьютеру врача и послушать, о чем он говорит с больным.

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Пациенты говорят, что это нарушает их права. Однако российские власти утверждают, что все сделано с целью поднятия качества обслуживания.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Каждый врач в РФ обязан записывать разговор с пациентом

В Москве теперь на приеме у врача записывают все разговоры между медиком и пациентом – во исполнение приказа об аудиоконтроле врачебных приемов.

Суть нововведения в том, что теперь каждый врач, как только в его кабинет зайдет пациент, обязан нажать на специальную кнопочку в рабочем компьютере и начать записывать прием. Начиная со слов "Здравствуйте, доктор" и заканчивая прощанием.

Российские власти уверяют, что подобные записи необходимы для улучшения коммуникации между врачом и пациентом. А руководители поликлиник обязаны обеспечить хранение записей в недоступном для посторонних лиц месте, отдельно от электронных медкарт, в течение месяца.

Также уверяют, что все записи обезличены – на них не будет данных пациентов и врача. Кстати, в поликлиниках, где уже производится запись, в департамент здравоохранения передается и график работы врачей. Поэтому вычислить по времени, что за врач на записи, очень легко.

К тому же теперь московским врачам запрещено обращаться к пациентам "мужчина" или "женщина", а только по имени и отчеству. Так что личные данные на записи все-таки будут.

А вот брать разрешение у посетителей на ведение аудиозаписи никто не будет.

"Это просто 37-й год"

Такое нововведение вызвало недовольство среди москвичей, правда, не у всех. Только 48% высказали отрицательное отношение к такому решению.

Медики в чатах пишут, что были в шоке, узнав о приказе.

"Сказать, что мы обалдели, – ничего не сказать. Моя врач даже материться начала, когда услышала об этом. Это сейчас из приказа вычеркнули прием у гинеколога, а до этого нужно было записывать даже там. Хорошо, а у уролога запись будет вестись?" – возмущается медсестра одной из городских поликлиник Светлана.

"Мы поверить не могли, что такое могут придумать! К нам пришел пациент и спросил, правда ли, что мы записываем разговор? Я говорю – правда. Он молча развернулся и ушел. Это просто 37-й год, когда из каждой дыры тебя подслушивали, а теперь это сделали легально. Я думаю, теперь многие просто будут ходить в частные клиники, чтобы избежать такого унижения. Что бы вы ни говорили о безопасном хранении записей, рано или поздно они появятся в соцсетях или еще где-нибудь. Ими можно людей шантажировать. Я просто уверена, что все эти записи окажутся в "нужных руках" наших спецслужб и полиции", – возмущается московский доктор.

С прицелом на мобилизацию

Сами жители Москвы пишут, что подобный трэш не поможет защитить их от хамства докторов.

"Если пожалуешься на врача и на записи действительно что-то есть, то ее тут же "потеряют" или скажут, что был технический сбой. Правды все равно не найдешь", – поделилась пенсионерка Татьяна Прокопьевна.

Правда, в некоторых поликлиниках врачи уже передали пароли к своим компьютерам руководству. Говорят, что таким образом главврач или даже департамент здравоохранения будет контролировать прием, сможет подключиться к компьютеру и прослушать все, что происходит в кабинете.

Многие россияне уверены, что подобные записи у врачей – одно из звеньев предстоящей массовой мобилизации. Таким образом спецслужбы будут отслеживать тех, кто хочет избежать отправки на войну и пытается договориться с врачом о справке, диагнозе и т.п.

"Россияне уже привыкли, что в стране процветают доносы, стукачество, слежка. Знают, что даже за лишнее слово в родительском чате ты можешь оказаться в тюрьме. Поэтому новость о том, что будут записывать в кабинетах у врачей, особой реакции не вызвала. Будут меньше ходить в поликлиники, не будут говорить лишнего – только и всего. Но громко возмущаться в России уже никто не будет", – считает московский врач Николай, который по этим же причинам своих данных не называет.

Расшифровывать такое огромное количество записей будут при помощи искусственного интеллекта. Поэтому контролировать высказывания относительно так называемой СВО, войны, абортов, ЛГБТ и других чувствительных в России тем будет очень легко.