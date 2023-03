В России усиливают борьбу с ''инакомыслием'', Пригожину угрожают новые проблемы – ISW

Российский диктатор Владимир Путин продолжил подавление антивоенного инакомыслия и незаконного присвоения военного имущества в РФ. Под раздачу может попасть и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, который почти всю войну против Украины ведет конфликтую борьбу с минобороны, преподнося свои силы над регулярными войсками страны-агрессора.

Видео дня

Не исключено, что российские региональные власти могут разорвать свои связи с главарем частной армии, постоянно угрожающим губернаторам разных регионов за отказ хоронить ликвидированных на войне "вагнеровцев". Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Борьба с "инакомыслием" в РФ

Отмечается, что 18 марта Путин подписал два законопроекта, которые значительно увеличивают штрафы и сроки тюремного заключения за дискредитацию ВС РФ в Украине и за продажу российского оружия иностранным субъектам.

Появилась информация, якобы накануне сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали более 40 человек в ходе рейдов против двух московских баров по подозрению в "финансировании ВСУ" и заставили покровителей участвовать в провоенных действиях 17 марта.

"Российские источники все чаще сообщают о том, что ФСБ задерживает гражданских лиц по подозрению в финансовой помощи украинским силам с 28 февраля после того, как Путин дал указание ФСБ усилить контрразведывательные меры и пресечь распространение проукраинской идеологии", – подчеркнули в ISW.

Тем временем главарь "вагнеровцев" Пригожин, вероятно, пытается создать информационные условия, чтобы объяснить кульминацию деятельности своих сил вокруг Бахмута. Его издание РИА ФАН 17 марта опубликовало интервью с ним, в котором он утверждал, что "ВСУ готовятся к контрнаступлению по пяти отдельным направлениям: в Белгородскую область РФ, в район Кременной, к Бахмуту, в сторону Донецка и в Запорожской области".

Основатель ЧВК заявил, что Силы обороны Украины начнут эти операции, "начиная с середины апреля", и призвал российские войска подготовиться к ним, сохранив боеприпасы и технику.

"Пригожин, вероятно, описал украинские силы как обладающие достаточной боевой мощью для начала массированного контрнаступления на всем театре военных действий, чтобы оправдать неспособность группы "Вагнера" завершить захват или окружение Бахмута", – предположили аналитики.

Также основатель ЧВК утверждал, что ВСУ "готовятся нанести контрудар по флангам" его сил в районе Бахмута, поэтому "вагнеровцы" готовятся к этим контратакам. ISW ранее оценил, что боевики "Вагнера", вероятно, проводят авантюристические атаки на населенные пункты, которые легче захватить к северу и северо-западу от Бахмута, поскольку их способность добиваться тактических успехов в самом городе уменьшается, и Пригожин, вероятно, пытается представить эти действия как охрану флангов в рамках подготовки к украинскому наступлению.

Российский блогер, связанный с ЧВК, аналогичным образом утверждал, что ее боевики проводят наступательные операции к северо-западу от Бахмута, чтобы сорвать контратаки украинцев, и говорил, что "вагнеровцы" сосредоточены на продвижении к каналу Северский Донецк к западу от Бахмута, чтобы завершить охват города. Пропагандист пытался рационализировать неспособность группы "Вагнера" захватить Бахмут, создавая необходимые условия для охвата дальше и дальше от текущих оперативных возможностей наемников. Пригожин также заявил, что в Бахмуте "дислоцировано не менее 19 000 человек личного состава украинских войск", что, вероятно, является попыткой оправдать отсутствие прогресса ЧВК в городе.

"Пригожин может иметь в виду, что общее российское наступление в Украине приближается к кульминации, призывая российские силы сохранить ресурсы для украинских контрнаступлений. Его прогноз о пяти отдельных украинских контрнаступлениях является зеркальным отображением – российские силы специализировались на проведении нескольких одновременных наступлений по расходящимся направлениям, которые не поддерживают друг друга, что до сих пор является одной из причин неудач России в войне", – проанализировали эксперты ISW.

Также они не исключают, что Пригожин, возможно, предсказал украинское контрнаступление по пяти направлениям, чтобы усилить актуальность его призывов к оккупантам сохранить боеприпасы и оборудование, а еще из опасений, что повсеместная нехватка этих вещей ограничивает способность "Вагнера" и российских ВС вести наступательные операции в Украине. Описание им неизбежных украинских контрнаступлений также подразумевает, что, по его мнению, российские войска скоро уступят инициативу ВСУ и будут вынуждены перейти к обороне, а не продолжать застопорившиеся или безуспешные атаки в районе Кременной, Бахмута, Авдеевки или Угледара.

В виду различных заявлений Пригожина, российские региональные власти могут разорвать свои связи с ним. Основатель ЧВК утверждал, что власти Горячего Ключа Краснодарского края РФ "нарушили ранее заключенную договоренность" о захоронении в городе погибших "вагнеровцев". Глава курортного города Сергей Белопольский заявил, что местные жители не считают его подходящим местом для захоронения наемников. Пригожин также обнародовал телефонный звонок, в котором чиновник из Горячего Ключа сообщил представителю "Вагнера", что губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев лишил его полномочий сотрудничать с ЧВК.

Наемники "Вагнера" также выпустили видеообращение с угрозами к местной администрации, заявив, что они "лично решат вопрос" с администрацией, если им не ответят на обращения. В прошлом группа использовала полигоны для тренировок и захоронения в Краснодарском крае, что указывает на то, что у Пригожина, вероятно, есть обширные, давние связи с региональными властями, которые сейчас могут ослабевать.

Ранее Пригожин уже "воевал" с властями Санкт-Петербурга из-за их отказа хоронить умерших наемников его ЧВК в одном могильнике с обычными российскими солдатами.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин оказался в патовой ситуации. Его конфликт с минобороны РФ и политические амбиции фактически привели к сворачиванию проекта. Теперь на него собираются повесить большинство военных преступлений, совершенных российскими оккупантами на территории Украины, и уже затягивают удавку. К сливу Пригожина подключилась и ФСБ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!