В России ураганный ветер сорвал строительные леса с Кремля и повредил стену. Видео

В пятницу, 22 октября, в Москве (Россия) сильный ураганный ветер сорвал строительные леса, находящиеся на территории Кремля. Со слов очевидцев, упал один зубец стены.

Видео опубликовал Telegram-канал Shot. Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, в Москве и области объявили штормовое предупреждение. Метеорологи сообщили, что скорость ветра в российской столице будет 15-20 метров в секунду.

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К тому же в результате ураганного ветра повреждены десятки легковых машин. Информация о нанесенном ущербе пока точно неизвестна.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве (Россия) прошел сильный дождь. В результате ливня затопило дороги и остановилось движение общественного транспорта. Известно, что в некоторых районах города выпало до 70% от месячной нормы осадков.