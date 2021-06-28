Мощный ураган в Москве затопил улицы и метро, снес крыши домов и вызвал пожары. Фото, видео

В понедельник, 28 июня, в Москве (Россия) прошел сильный дождь. В результате ливни затопили дороги и остановили движение общественного транспорта.

Известно, что в некоторых районах города выпало до 70% от месячной нормы осадков. OBOZREVATEL собрал все фото и видео непогоды (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Самые сильные дожди прошли на юго-западе Москвы (53 мм), в центре (43 мм), на севере и северо-западе (Дмитровское шоссе – 41 мм, Волоколамское шоссе – 43 мм). Месячная норма осадков для июня в столице РФ – 75 мм.

Видео дня

Из-за непогоды затопило станцию "Ясенево" и в результате прерывалось движение на южном участке Калужско-Рижской линии. Также ливни парализовали движение поездов в обе стороны на участке Филевской линии.

Кроме того, было затруднено движение поездов на МЦД-1 и Савеловском направлении МЖД между платформами "Савеловская" и "Бескудниково".

Много подтоплений наблюдалось в юго-восточных и юго-западных районах Москвы, а также в центре города. По состоянию на вечер понедельника, 28 июня, информации о пострадавших нет.

Из Щукино поступили сообщения о поваленном ветром столбе. В Щелково молния ударила в трансформаторную подстанцию и начался пожар. Похожее наблюдалось и на Савеловском вокзале. В Минэнерго сообщили, что порядка 15 тыс. человек остались без энергоснабжения в Московской области.

Также молния устроила пожар в Новой Москве – у поворота с Варшавского шоссе на деревню Ясенки.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киевской области 26 июня выпал гигантский град. Местами он достигал размеров в 5 сантиметров. Опасные осадки зафиксировали жители нескольких населенных пунктов, в том числе Боярки, Бобрицы, Фастова, Бородянки.