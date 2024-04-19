В России упал самолет Ту-22м3, который мог совершать пуски по югу: его могли поразить украинские военные

В Ставропольском крае России утром 19 апреля разбился стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3. Это произошло фактически после российской ракетной атаки по Украине, предполагают, что самолет поразили Силы обороны.

Об авиакатастрофе сообщили местные паблики, опубликовав фото. Российские власти утверждают, что летчики выжили, пострадавших и жертв тоже якобы нет.

"Найдены два летчика из упавшего на Ставрополье самолета, они живы", – заявил губернатор Владимир Владимиров.

По данным мониторинговых каналов, речь идет именно о самолете Ту-22М3 военно-космических сил РФ, который ночью совершал пуски крылатых ракет Х-22 по южным регионам Украины. Не исключают, что его поразили украинские военные.

"Это первый борт стратегической авиации, пораженный Украиной в воздухе за все время полномасштабного вторжения", – написал Telegram-канал monitor.

Впоследствии в сети опубликовали видео с моментомпадения самолета над Ставропольским краем.

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