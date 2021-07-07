Названа версия крушения Ан-26 в России и опубликовано фото погибших пассажиров

Причиной авиакатастрофы самолета Ан-26 на российской Камчатке, по предварительным данным, могла стать плохая видимость. Обломки судна обнаружили в 3,8 км от поселка Палана.

Также российские СМИ опубликовали фото некоторых погибших, которые были на борту. Среди них Иван Сивак, а также супруги Ольга и Александр Андрейкины (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Всего на борту находилось 28 человек – 22 пассажира, в том числе двое детей до 12 лет, 6 членов экипажа.

"Ваня живет в Петропавловске-Камчатском. 4 июля он мне написал, прислал фото билета на самолет. Говорил, что его пригласили на работу в Палану — строить школу. Сегодня позвонил Ивану, он говорит, что рейс задержали. Потом он вылетел, даже фото в Instagram из самолета опубликовал", – рассказал брат Ивана Сивака, слова которого приводит Star hit.

Видео дня

Также на борту среди других были супруги Ольга и Александр Андрейкины. У них остались несовершеннолетние дети.

В то же время Mash рассказал историю гибели Марии. Правда не уточняется ее фамилия. В списке пассажиров есть две женщины с таким именем – Нестерова и Широкова.

Как отмечает Telegram-канал, ее муж Олег в решил остаться в Краснодаре, куда они оба отправились в отпуск, а Мария полетела на том самом Ан-26 домой в Палану.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 6 июля на Камчатке пропал с радаров пассажирский самолет Ан-26. Позже стало известно, что самолет упал, вероятно, врезавшись в скалу.

Также был обнародован полный список пассажиров и членов экипажа.