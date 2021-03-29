В России умер уже второй врач из больницы, где спасали Навального

В Омске умер врач Рустам Агишев, который возглавлял отделение травматологии и ортопедии в больнице скорой медицинской помощи №1. Именно туда сразу после отравления был доставлен российский оппозиционер Алексей Навальный. С начала 2021 года в этом лечебном заведении скончалось уже двое медиков.

Как сообщили на сайте медучреждения, Агишева не стало 26 марта, ему было 63 года. В декабре он якобы перенес инсульт и не смог после него восстановиться.

Завотделением травматологии и ортопедии в Омской БСМП №1 Рустам Агишев bsmp1-omsk.ru

Травматологом Агишев проработал 39 лет, 30 из них – в больнице неотложной помощи. Профильное отделение он возглавил в 2001 году. Кроме того, умерший медик был заслуженным врачом России.

Как пишет "Тайга. Инфо", в феврале 2021 года в Омской БСМП №1 также умер заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации Сергей Максимишин. Ему было 56 лет.

Под руководством Максимишина создавались методики по лечению пациентов с острыми нарушениями мозгового обращения, находящихся в критическом состоянии. Все, что стало известно о смерти этого врача, – это лишь то, что умер он не от коронавируса.

Замглавврача по анестезиологии и реанимации в Омской БСМП №1 Сергей Максимишин bsmp1-omsk.ru

Как писал OBOZREVATEL: