У Росії помер уже другий лікар із лікарні, де рятували Навального

В Омську помер лікар Рустам Агішев, який очолював відділення травматології та ортопедії лікарні швидкої медичної допомоги №1. Саме туди одразу після отруєння було доправлено російського опозиціонера Олексія Навального. З початку 2021 року в цьому лікувальному закладі померло вже двоє медиків.

Як повідомили на сайті медустанови, Агішева не стало 26 березня, йому було 63 роки. У грудні він нібито переніс інсульт і не зміг після нього відновитися.

Заввідділення травматології і ортопедії в Омській ЛШМД №1 Рустам Агішев bsmp1-omsk.ru

Травматологом Агішев пропрацював 39 років, 30 з них – в лікарні невідкладної допомоги. Профільне відділення він очолив у 2001 році. Крім того, померлий медик був заслуженим лікарем Росії.

Як пише "Тайга. Інфо", в лютому 2021 року в Омській ЛШМД №1 також помер заступник головного лікаря з анестезіології та реанімації Сергій Максимишин. Йому було 56 років.

Під керівництвом Максимишина створювалися методики з лікування пацієнтів із гострими порушеннями мозкової діяльності, які перебувають у критичному стані. Все, що стало відомо про смерть цього лікаря, – це лише те, що помер він не від коронавірусу.

Заступник головного лікаря з анестезіології та реанімації в Омській ЛШМД №1 Сергій Максимишин bsmp1-omsk.ru

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