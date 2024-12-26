В России украинца за участие в батальоне 'Айдар' приговорили к 18 годам: что известно

В стране-агрессоре России устроили судилище над 25-летним гражданином Украины Алексеем Чернышом. Россияне приговорили его к 18 годам в колонии строгого режима из-за того, что он был членом батальона "Айдар", созданного в 2014 году.

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Такое "решение" вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. В стране-агрессоре этот батальон признан "террористическим".

По версии так называемого обвинения, Черныш присоединился к "Айдару" в январе 2019 года в поселке Новопсков Луганской области. Сейчас этот населенный пункт называется Айдар. Российские оккупационные войска захватили его в начале полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Об участии Черныша в боевых действиях в зоне проведения ООС на Донбассе в сообщении пресс-службы суда ничего не сказано. Также не ясно, когда и при каких обстоятельствах украинец был арестован или попал в плен к россиянам.

Таким образом, приговор гражданину Украины вынесен не за какие-либо "преступления", а за сам факт службы в подразделении, входящем в структуру ВСУ. При этом решение Южного окружного военного суда о признании батальона "террористической организацией" вступило в силу лишь 22 ноября 2023 года.

В сообщении лишь сказано, что Черныш вступил в батальон добровольно и "был обеспечен огнестрельным оружием, боеприпасами к нему, военной формой одежды со знаками различия и иной необходимой амуницией, осуществлял боевые дежурства по охране территории расположения подразделений "Айдара".

Как сообщал OBOZ.UA, в террористической организации "ДНР" устроили судилище над украинскими военными, которые попали во вражеский плен после героической обороны Мариуполя. Под "суд" врага попали морпехи Богдан Потапов, Дмитрий Брайко и Эскендер Кудусов.

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