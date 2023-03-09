''Отправляют на убой – идем на штурм вслепую'': оренбургские ''мобики'' пожаловались на преступные приказы командования. Видео

Мобилизованные из Оренбургской области записали коллективное обращение к диктатору Владимиру Путину, поскольку они вдруг осознали, что их отправили на убой. Поначалу их готовили как территориальную оборону для охраны инфраструктурных объектов, однако, как выяснилось позже, их отряд бросили на передовую в Донецкой области, записав в "народную милицию" квазиреспублики "ДНР".

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Кадры с жалобой оккупантов опубликовали российские СМИ. Солдаты вражеской армии понимают, что направлять ходатайства в прокуратуру бессмысленно, ведь все силовые органы плотно "завязаны" на минобороны РФ, которое и выдает преступные приказы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Нам отдали приказ идти на штурм. Без подготовки, обучения, карт, планов отхода и поддержки – с автоматами против танков вынуждают идти на украинские укрепрайоны", – сетуют оккупанты.

"Мобики" заявили, что у них большие потери, а командование раз в месяц пополняет состав новыми мобилизованными, поэтому к ним относятся, как к "пушечному мясу". Солдаты считают, что их нахождение на передовой не имеет смысла, просто самоубийственно – и их используют для "затыкания дыр".

"Наши родственники и жены обращались в военкомат, неоднократно поднимая эту тему. Однако в ответ они получили хамское заявление, что не надо было отправлять нас на войну, раз у них такие претензии", – резюмировали захватчики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в республике Башкортостан матери оккупанта Фаниса Хусаинова "в честь" смерти сына подарили мультиварку и медаль под названием "Женщина – мать нации". Роспропаганда пытается слепить из Хусаинова "героя" так называемой "СВО", хотя даже она признает – мужчина пять раз попадал на скамью подсудимых, потому что воровал.

Также минобороны РФ перешло к крайним мерам: на фронт в Украину мобилизовали кандидата медицинских наук Андрея Сафронова. Он был лучшим неврологом в городе Владимир.