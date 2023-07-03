В России такое лечение предоставить не могут: в ГУР рассказали о состоянии соратника Кадырова Делимханова после ранения

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины предполагают, что депутат Госдумы РФ, друг Рамзана Кадырова и оккупант Адам Делимханов действительно мог получить ранения. У него есть проблемы, в частности, с ногами.

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Соответствующее заявление в комментарии OBOZREVATEL сделал представитель ГУР МО Андрей Юсов. "История с ранением Делимханова – она подтверждается. У него действительно большие проблемы со здоровьем. Ранения у него во время пребывания на временно оккупированных территориях Украины были", – сказал он.

Напомним, что в сети заявляли о вероятном ранении соратника Кадырова в средине прошлого месяца. Он якобы мог пострадать в результате "бавовны" вечером 13 июня. О такой вероятности писали даже российские пропагандисты (хотя ресурс минобороны РФ "Звезда" несколько раз редактировал свое сообщение).

Кадыров подлил масла в огонь, обнародовав пост о том, что "не может выйти на связь" со своим "дорогим братом", и пообещал "щедрое вознаграждение", если ему сообщат, где именно был нанесен удар по базе кадыровцев.

В итоге Кадыров все опроверг – мол, он специально сделал вброс, чтобы показать, как заврались СМИ. Глава Чечни заверяет, что его соратник жив и здоров.

Представитель ГУР Юсов сомневается в этом. Он указал на то, что Делимханова в последнее время на фото и видео полностью не показывают. Более того, по информации разведки, правой руке Кадырова требуется лечение за границей.

"Собственно на тех видео, где Кадыров показывал, что с ним вроде бы все хорошо, если посмотреть внимательно, то мы увидим только часть Делимханова – его полностью не показали. У него есть серьезное ранение, в том числе и конечностей, требующее лечения за границей. В России, Чечне, такое лечение предоставить не могут, поэтому речь идет о пребывании Делимханова в Арабских Эмиратах", – заявил Юсов.

Отметим, что на видео, записанном Кадыровым вечером 2 июля, Делимханов сидел с ним за одним столом. Оккупанта было видно только по пояс.

Еще 14 июня, опровергая, что Делимханов получил ранения, глава Чечни опубликовал фото своего друга, которое вызвало много подозрений. Пособники Кремля сидели на коленях на траве возле карты Украины с обозначением временно оккупированных территорий.

Линия фронта, которая там виднеется, сильно отличалась от актуальной ситуации. Военный аналитик Ян Матвеев заявлял, что на карте изображены позиции на фронте по состоянию на лето-осень 2022 года. Поэтому есть вероятность, что указанный кадр был архивным, а не новым.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети распространяются слухи о болезни главы Чечни Рамзана Кадырова. Вечером 2 июля он опроверг это на видео с Делимхановым, но сделал странное заявление о "короткой жизни".

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