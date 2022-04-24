В России священник в церкви устроил 'метание' яйцами по людям. Видео

В России священник одной из церквей на Пасху бросался шоколадными яйцами в прихожан. Соответствующее видео появилось в сети.

В частности, ролик был опубликован в воскресенье, 24 апреля в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами". "Тем временем на России ловят шоколадные яйца. Это бал сатаны у них?", – говорится в публикации (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Видео дня

На видео видно, как священнослужитель во время праздничного богослужения бросает пасхальные яйца в толпу прихожан.

Сначала он бросал их по одному, а затем решил выбросить сразу все оставшиеся в корзине – около двух-трех десятков. Все это происходило под церковное песнопение.

Как сообщал OBOZREVATEL, священники УПЦ Московского патриархата инициировали международный церковный трибунал для патриарха РПЦ Кирилла, который поддержал войну РФ против Украины. В свою очередь предстоятель ПЦУ Епифаний осудил массовые убийства украинцев российскими оккупантами и заявил, что глава РПЦ встал на сторону антихриста.