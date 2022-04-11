Священники УПЦ МП инициировали международный церковный трибунал для патриарха РПЦ Кирилла

Почти 200 украинских священников из Московского патриархата потребовали провести международный церковный трибунал против патриарха РПЦ Кирилла. Они уверены, что их настоятель не только изменил моральным и религиозным принципам, но и нарушил документ "Основы социальной концепции".

Таки образом, действия Кирилла во время войны в Украине может "расследовать" Собор предстоятелей Древних восточных церквей. Открытое обращение с осуждением риторики главы РПЦ обнародовал в Facebook протоиерей УПЦ МП Андрей Пинчук.

Священники признали, что Русская православная церковь открыто поддерживает захватническую войну РФ против Украины, а Кирилл проповедует доктрины "русского мира". Последние не соответствуют православному учению и "должны быть осуждены как ересь".

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Патриарх РПЦ, заявили в УПЦ МП, благословил войну российских солдат в Украине, совершив моральное преступление.

"Мы, священники Украинской православной церкви, в эти трагические дни, когда идет жестокая война Российской Федерации против Украины, считаем своим пастырским долгом обратиться ко всей полноте Всемирного православия", – сказано в тексте.

В обращении прямо заявляется, что РФ вторглась на территорию суверенного государства и атакует цивильную инфраструктуру, убивает мирных людей, а действия оккупантов вокруг Харькова, Чернигова, Ахтырки, Гостомеля, Ворзеля и особенно Мариуполя и Бучи имеют очевидные признаки геноцида украинского народа.

Однако Кирилл не только не осудил такие преступления, но и публично поддерживал их.

Многие священники УПЦ МП отказались от поминовения патриарха Кирилла за богослужением, однако этого на сегодня уже слишком мало.

"Мы четко заявляем о невозможности для себя дальнейшего пребывания в какой-либо форме канонического подчинения Московскому патриарху. Это веление нашей христианской совести", – сказано в тексте обращения.

Священники подчеркнули, что поддерживают ВСУ в борьбе с агрессором, и это соответствует религиозному учению: Евангелию и законодательству РПЦ.

"В то же время патриарх Кирилл (а также многочисленные епископы и священники в России) прямо нарушают нормы "Основ социальной концепции". В частности, в этом документе четко сказано, что церковь не может оказывать помощь государству и сотрудничать с ним, в случае если государство ведет агрессивную внешнюю войну", – пояснили церковники.

По состоянию на 1:00 понедельника, 11 апреля, такое заявление подписали уже 190 украинских священников. Их список постоянно пополняется.

Полный пост и религиозные деятели, подписавшие обращение:

Как писал OBOZREVATEL, ранее хакеры международной сети Anonymous взломали благотворительное крыло РПЦ, руководство которой распространяет нарративы российской пропаганды, оправдывает и даже восхваляет войну против Украины.