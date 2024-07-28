В России 'СВОшник' с канистрой бензина хотел сжечь семейное кафе. Видео

Оккупанты, участвовавшие в войне против Украины, после возвращения в РФ продолжают совершать преступления, но уже в отношении россиян. Очередной "герой СВО" отличился 25 июля в Свердловской области.

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Он облил бензином и попытался сжечь одно из семейных кафе в городе Ревда, причиной, вызвавшей гнев "героя", стала "невкусная фруктовая тарелка". Об этом пишет один из местных российских пабликов.

"В Ревде мужчина в военной одежде попытался поджечь семейное кафе "Толстая Креветка" из-за невкусной фруктовой тарелки. В соцсетях его называют "СВОшником", – отмечено в сообщении.

В паблике также было опубликовано видео с камер наблюдения.

Камеры зафиксировали, как мужчина в камуфляже с канистрой подходит ко входу в заведение и начинает обливать бензином входную группу.

Спустя несколько секунд из кафе выскакивает охранник и валит неудачника-поджигателя на землю.

"В самом кафе рассказали, что ситуация произошла 25 июля в 16:00. В это время внутри здания были посетители, в том числе много детей. Мужчина якобы решил поджечь заведение из-за того, что ему не понравилась "фруктовая тарелка". Отмечается, что поджигатель — участник "спецоперации", но насколько эта информация правдива, пока неизвестно", – на всякий случай перестраховались от обвинения в "дискредитации ВС РФ" авторы паблика.

Напомним, ранее в сети сплыли подробности резонансного расследования, посвященного тому, как российские командиры пытали и расстреливали своих подчиненных. "Порядки", царящие в 6 мотострелковой дивизии оккупантов, впечатлили даже российский следком. Против руководства дивизии в РФ возбудили уголовное дело по статьям о превышении служебных полномочий, незаконном лишении свободы и убийстве. Именно так командиры оккупантов обращались с подчиненными из числа тех, кто "нарушал военную дисциплину и отказывался выполнять приказы".

Согласно данным следкома РФ, руководство указанной дивизии отдавало приказы арестовывать, пытать и убивать своих военнослужащих.