В России спецназ задержал геймера, игравшего в Counter Strike за террористов. Видео

В России спецназ устроил "маски-шоу" в одном из компьютерных клубов Нижнего Тагила. Силовики в полной аммуниции задержали одного из посетителей клуба, игравшего в Counter Strike.

Об этом сообщают российские СМИ. Они утверждают, что жестко задержанный парень в компьютерной игре играл "за террористов", некоторые пропагандисты пытаются оправдать действия ОМОНа тем, что задержанный якобы подозревался в совершении грабежа двухлетней давности.

В Нижнем Тагиле Свердловской области РФ 3 апреля силовики из подразделения ОМОН устроили "маски-шоу" в одном из компьютерных клубов. По данным местного издания E1.RU, спецназ жестко задерживал "геймера, который играл в Counter Strike".

"В Нижнем Тагиле полиция в сопровождении спецназа ворвалась в компьютерный клуб и задержала геймера, игравшего в этот момент за террористов. Парня в буквальном смысле оторвали от компьютера и положили на пол. Всё это попало на видео", – пишет издание, публикуя снятые в заведении кадры.

На особо "опасную" операцию в компьютерный клуб прибыли трое спецназовцев в касках и бронежилетах, их сопровождали еще двое мужчин в штатской одежде. Силовики набросились на парня за компьютером, повалили его на пол лицом вниз, нанесли пару "профилактических" ударов ногами и скрутили задержанному руки за спиной.

На видео также видно, как сидевший рядом другой посетитель в испуге бросил клавиатуру с мышкой и отодвинулся подальше, чтобы не попасть под "раздачу".

"Это произошло 3 апреля. Молодой парень, лет около двадцати, в этот момент играл в Counter Strike за террористов, и тут на него напрыгивает не виртуальный, а реальный спецназ. Очень неожиданно", – приводит издание слова очевидца, передавшего видеозапись.

Также журналисты подчеркнули, что информации о том, какое преступление вменяют геймеру, на данный момент нет.

В МВД по Свердловской области произошедшее не комментируют. А отдельные пропагандисты взялись оправдывать действия силовиков сообщениями, что они якобы задерживали в компьютерном клубе подозреваемого в совершении грабежа в 2022 году.

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