В России создают новый "самолет судного дня" на случай ядерной войны

В Воронеже (Россия) начали производство самолета управления войсками, который создают на базе широкофюзеляжного Ил-96-400М. Воздушный командный пункт (ВзКП) готовится на случай ядерной войны.

Проект называется "Звено-3С", хотя СМИ ранее прозвали его "самолетом судного дня". Об этом сообщило пропагандистское российское издание РИА Новости, ссылаясь на информацию от источника в оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника агентства, Воздушно-космические силы (ВКС) РФ получат два таких воздушных пункта управления. Хотя не исключено, что в будущем будет заказан и третий.

С помощью радиокомплекса нового авиасудна собираются доводить приказы войскам. Речь идет об экипажах стратегической авиации, подвижных, а также шахтных пусковых установок, подводных лодок-носителей стратегического ядерного оружия, размещенных в радиусе 6000 км.

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Ожидается, что так называемые самолеты "судного дня" заменят имеющиеся Ил-80, построенные на базе пассажирских суден Ил-86. Дальность полета измененных Ил-96-400М якобы увеличиться вдвое по сравнению с предыдущим.

При этом подчеркивается, что самолеты в рамках проекта "Звено-3С", в случае уничтожения наземной и спутниковой инфраструктуры, будут предназначены для управления войсками страны, а также эвакуации только высшего руководства России. Авиасудна обеспечат возможностью дозаправляться в воздухе, во время полета их будут сопровождать истребители.

Анонсируя создание "самолета судного дня", российские СМИ акцентировали, мол, летающими командными пунктами обладают и войска США, там они созданы на базе Boeing. Недавно американцы показали, как такое судно дозаправляют в воздухе.

Издание "Lenta.ру" добавляет, что впервые о планах модернизировать ВзКП в России сообщили еще в октябре 2020-го. Заявлялось, что новинка позволит повысить время боевого дежурства пункта управления в воздухе и увеличит зону охвата управления войсками.

На сегодня российские ВКС имеют четыре такие пункта, созданных на базе Ил-80. Один из них, "65с", был разработан по классификации НАТО Maxdome в конце 1980-х. Отмечается, что самолет может работать в условиях ядерной войны и тоже предназначен для эвакуации высшего военного руководства. При этом подробная информация о нем является государственной тайной.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель главы украинского МИД Эмине Джапарова заявила, что в оккупированном Крыму Россия разместила потенциальные носители ядерного оружия и вообще превращает полуостров на полигон, постоянно увеличивая там свое военное присутствие.