В США показали дозаправку 'самолета судного дня': предназначен для эвакуации высшего руководства. Видео

Американское Министерство обороны продемонстрировало, как осуществляется дозаправка в воздухе Boeing E-4B. Авиасудно является воздушным командным пунктом.

Его в США также называют "самолетом судного дня". Видео опубликовал в Twitter Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Дозаправка E-4B в середине полета просто никогда не устаревает. Боже мой, для этого нужны навыки! Отличный полет экипажей. Большое спасибо", – написал он.

Видео дня

Отметим, что "самолеты судного дня" разрабатываются на случай уничтожения наземной инфраструктуры, например, при войнах или катастрофах.

Они предназначены для управления войсками и эвакуации высшего руководства страны, для использования в качестве "коммуникационного хаба" в случае использования противником ядерного оружия.

Американцы разработали свой суперсамолет Boeing E-4B Nightwatch "судного дня" на базе гражданского Boeing в середине 70-х годов. При воздушной дозаправке он способен находиться в полете неделю.

В случае повреждения коммуникационного оборудования электромагнитным импульсом, последующим сразу за взрывом, самолет будет связывать президентский бункер с руководством армии и другими бункерами. В моменты кризиса судно поднимается в воздух по умолчанию.

Напомним в 2019 году из-за наводнения в США затопило военную базу "Оффат" в штате Небраска, что является штаб-квартирой Стратегического командования американских ВС, где стояли "самолеты судного дня".

Как сообщал OBOZREVATEL, пилот-новичок из города Шарлотт (штат Северная Каролина, США), который имеет менее 80 часов налета, сумел посадить самолет, у которого отказал двигатель. Соответствующим видео он поделился в сети.