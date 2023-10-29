В России создали фейковый конгресс в противовес 'Крымской платформе'

Страна-террористка Россия создала фейковый конгресс "Международного клуба друзей Крыма" и Крымского африканского делового совета, чтобы противостоять "Крымской платформе". На такой шаг власти РФ пошли из-за беспокойства дипломатическими успехами Украины относительно деоккупации Крыма.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления. Там отметили, что липовый съезд прошел в Москве 23-24 октября в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЕФ).

По данным ЦНС, в мероприятии приняли участие около 150 делегатов из более чем 40 стран мира. Основная цель россиян заключалась в том, чтобы убедить представителей из стран Африки и Латинской Америки в том, что РФ может обеспечить их потребность в зерновых. Их убеждали вкладывать инвестиции в проекты на территории государства-террориста.

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Отмечается, что для сохранения собственных экономических отношений с рынками, зависящими от поставок зерна, Россия разрабатывает механизмы противодействия интернациональным экономическим санкциям. На псевдоконгрессе россияне уверяли представителей Африки, что будут возить им зерновые культуры, в том числе из аграрных регионов на временно оккупированных территориях Украины.

Также захватчики активно пытаются привлечь к работе на ТОТ российские агрохолдинги. Однако в ЦНС предупредили, что активисты сопротивления будут расценивать это как сотрудничество с врагом, в результате чего соответствующие объекты станут легитимными целями для подполья.

Напомним, ранее в Чехии заявили, что конечной целью помощи Украине со стороны Европейского союза должно быть возвращение Крыма под контроль Киева, что вызвало истерику у экс-президента РФ, замглавы российского совбеза Дмитрия Медведева. В ответ он назвал европейцев "храбрыми, но безмозглыми людьми" и предложил Чехии отдать Германии Судетскую область.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 24 октября в чешской Праге прошел второй парламентский саммит Международной Крымской платформы. К участию присоединились представители парламентов более 40 стран мира, а также международных парламентских ассамблей и организаций. Целью мероприятия было подтверждение международной поддержки Украины и привлечение внимания мира к ситуации в аннексированном с 2014 года Россией Крыму.

– Подводя итоги саммита президент Зеленский заявил, что присутствие российских оккупантов на нашей земле не навсегда. Бегство ЧФ РФ из Крыма он назвал историческим достижением.