В России сошел с рельсов грузовой поезд: три вагона перевернулись. Фото

В субботу, 29 июня, в России сошел с рельсов грузовой поезд. Три вагона с цементом перевернулись.

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Об этом сообщают СМИ страны-оккупанта. Всего в поезде было шесть вагонов.

Отмечается, что авария произошла у железнодорожной станции Западная в Новотроицке (Оренбургская область). Ее причины пока неизвестны. Следователи проводят проверку инцидента.

Напомним, 26 июня, в России в республике Коми с рельсов сошел пассажирский поезд, при этом перевернулась часть вагонов с людьми. В результате пострадали десятки россиян. Есть погибшие.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 мая в Амурской области России произошло ЧП на железной дороге – с рельсов сошли 29 вагонов с углем. Инцидент произошел на перегоне между станциями Селеткан и Ледяная Забайкальской железной дороги в Шимановском районе.

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