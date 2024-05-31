В России сошли с рельсов десятки вагонов с углем, движение останавливали. Фото и видео

В пятницу, 31 мая, в Амурской области России случилось ЧП на железной дороге – с рельсов сошли 29 вагонов с углем. Инцидент произошел на перегоне между станциями Селеткан и Ледяная Забайкальской железной дороги в Шимановском районе.

Об этом сообщает российское СМИ ASTRA. В результате инцидента были повреждены 29 вагонов и две опоры, также были оборваны провода контактной сети.

Движение составов на данном участке было невозможно, из-за чего ожидались задержки рейсов.

"Движение поездов по перегону временно приостановлено. Пострадавших нет. Причины произошедшего и размер ущерба устанавливаются", – заявили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

СМИ также сообщали, что из-за схода вагонов загорелся лес.

Как сообщал OBOZ.UA, на окраине Москвы 30 мая вспыхнул склад бывшего машиностроительного завода "Торос". В результате масштабного пожара стены здания частично обрушились, оттуда доносились небольшие взрывы, а к тушению привлекли авиацию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!