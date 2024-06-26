В России с рельсов сошел пассажирский поезд: десятки пострадавших. Фото и видео

В России в республике Коми с рельсов сошел пассажирский поезд, при этом перевернулась часть вагонов с людьми. В результате пострадали десятки россиян.

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Об этом сообщают кремлевские пропагандисты. В частности, пассажирский поезд Воркута – Новороссийск сошел с рельсов в районе станции "Инта-1".

Девять вагонов поезда опрокинулись, в результате чего пострадали около 70 человек. Пятеро из них в тяжелом состоянии. Информация о погибших отсутствует.

Медицинские бригады выехали на место происшествия, однако доступ к поезду затруднен из-за размытого пути. Согласно сообщениям, на место аварии отправятся три вертолета для оказания помощи.

Причиной происшествия, вероятно, стал подмыв почвы. Движение поездов в регионе приостановлено.

Всего в составе сошедшего с рельсов поезда Воркута – Новороссийск находились 232 пассажира. В перевернувшихся вагонах ехало около 150 человек.

Напомним, вечером в пятницу, 31 мая, в московском метро произошло ЧП – очевидцы сообщали о задымлении на красной ветке. На станции "Спортивная" поезд остановился в тоннеле, люди выбирались оттуда пешком.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 мая в Амурской области России произошло ЧП на железной дороге – с рельсов сошли 29 вагонов с углем. Инцидент произошел на перегоне между станциями Селеткан и Ледяная Забайкальской железной дороги в Шимановском районе.

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