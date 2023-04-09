В России снова начали скулить из-за обмана с 'Минском': подключили даже Лукашенко. Видео

В России снова устроили истерику из-за Минских соглашений. Поток обвинений Запада в "обмане" пролился после заявления экс-президента Франции Франсуа Олланда по поводу того, что договоренности позволили выиграть время, которое он сделал в разговоре с российскими пранкерами.

Видео дня

К изобличению "коварного Запада" подключились российские топ-чиновники и даже самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Жалобы пропутинцев обнародовали пропагандисты РФ.

Так, на обман западных стран в ходе заключения Минских соглашений, которые Россия не исполняла, посетовал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. В духе современной российской "дипломатии" он в своем спиче упомянул об "игре в наперстки" и о выдуманной в Кремле "бойне русских" в Украине.

"Да, с Минскими соглашениями – это была с нами игра в наперстки. Нас обманывали. Это усугубило ситуацию, это сподвинуло во многом киевский режим, развязало им руки на то, чтобы устраивать у себя в стране бойню русских и это приблизило "специальную военную операцию", – выдал Песков.

Уроженка украинской Шепетовки Валентина Матвиенко, возглавляющая Совет Федерации, пошла дальше: она обвинила экс-канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Франсуа Олланда, изо всех сил пытавшихся убедить РФ прекратить агрессию против Украины, во лжи. Россия же, по ее словам, кристально честная и именно поэтому не ожидала от западных политиков подобной "подлости".

"Всегда (обманывали. - Ред.) Мы неоднократно сталкивались с просто ложью, говорят одно, делают другое, подразумевают третье. И вот эти признания и Меркель, и Олланда, что они нас дурачили все эти восемь лет вместо того, чтобы понудить Украину к миру, понудить сесть за стол переговоров с собственным народом, они это время использовали для насыщения Украины оружием и подготовки вооруженного нападения на территории Донбасса, Крым. И поэтому сегодня еще более стало очевидным, что "СВО" просто была неизбежна. Если бы такое решение не было принято, последствия были бы для нас катастрофические", – заявила манкуртка, в очередной раз публично поддержав уничтожение страны, в которой родилась.

Еще один "выдающийся политик" государства-агрессора, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал слова Олланда "явкой с повинной" и размечтался о "наказании" для западных лидеров.

"Сегодня он фактически сделал явку с повинной и рассказал о том, что было на самом деле. Безусловно, это смягчит наказание, но не исключает ответственности", – заявил будущий фигурант международного военного трибунала.

А вот самопровозглашенный президент Беларуси, который сфальсифицировал в 2020 году результаты президентских выборов и узурпировал власть в стране, пошел еще дальше: Олланд, по его мнению, случайный человек во власти, да и в целом западные политики якобы постоянно врут.

"Слушайте, я про этого человека вообще говорить не хочу. Это случайный был во власти человек! И французский народ даст ему оценку. Они всегда, тогда врали, сейчас врут и завтра будут врать. Тогда они делали все это серьезно и сейчас они хотят быть в тренде. И я это знаю на 130%", – выдал диктатор.

Истерика в Москве вспыхнула после того, как российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали разговор с Франсуа Олландом якобы от имени пятого президента Украины Петра Порошенко. Французский политик совершил "ужасающий проступок" по мнению РФ, позволив себе согласиться со словами Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения дали Украине возможность усилить свою армию.

"Она была права, когда это сказала. Думали, что это Путин хотел выиграть время. Нет, это мы хотели выиграть время, чтобы дать возможность Украине восстановиться, укрепить свои военные возможности. Именно поэтому мы должны защищать минские переговоры, в которых ты сыграл очень важную роль", – цитируют пропагандисты слова Олланда, сказанные в ходе того разговора.

Также Олланд признал, что Европа допустила огромную ошибку, пытаясь договориться с российским диктатором Путиным вместо того, чтобы усилить давление и заставить его убраться из Украины.

"Несмотря на то, что в Минских соглашениях была подтверждена территориальная целостность Украины и восстановление её границ, ты прав, мы увязли после Минска. Виной тому отсутствие достаточного давления со стороны европейского лагеря на Путина с целью вернуть территориальную целостность и покончить с сепаратизмом", – приводя российские СМИ слова Олланда, от которых в Кремле начали биться в припадке.

Напомним, ранее Олланд, рассуждая о 2014 годе и санкциях против РФ, заявил, что Запад не смог понять, что Путин готовится к войне. По его словам, в 2014 году западные государства не были готовы к жестким санкциям против России. Европа была разделена по вопросу отношений с РФ.

Также о Минских соглашениях высказался президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Запад инициировал их как уступку Путину, однако эти соглашения невозможно было выполнить.

В то же время Минские соглашения комментировал бывший "куратор" ОРДЛО Владислав Сурков. Он признался, что Россия не планировала выполнять Минские соглашения и назвал действия РФ в Украине "эффективными". Однако этот "каминг-аут" в Кремле почему-то возмущения не вызвал.