Бывший заместитель главы администрации президента России Владислав Сурков признался, что работал над Минскими соглашениями, исходя из того, что они не должны быть выполнены. При этом он считает эффективными действия оккупационной армии РФ в Украине.

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Об этом Сурков заявил в интервью директору российского "Центра политической конъюнктуры" Алексею Чеснакову. В частности, на вопрос "Работая над Минскими соглашениями, вы исходили из того, что они должны быть выполнены?" кремлевский политик ответил: "Нет".

Также он заявил, что считает действия российских войск в Украине эффективными. По его мнению, отношения РФ и Запада в обозримом будущем нормализуются.

Слова Суркова прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил росСМИ, что посредством Минских соглашений Москва намеревалась "заставить Киев выполнить взятые на себя обязательства".

"Сейчас мы понимаем, что никто этого не собирался делать. Поэтому лучше детально уточнять у Суркова, что он имел в виду", – сказал спикер Кремля.

Владислав Сурков был известен в политических кругах РФ как "куратор по Украине" и идеолог кремлевского проекта "Новороссия". По сути он руководил сепаратистами террористических "Л/ДНР". В январе 2020 года росСМИ сообщили, что помощник Путина Сурков якобы покинул госслужбу "в связи с изменением курса на украинском направлении".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад инициировал Минские договоренности как уступку российскому диктатору Владимиру Путину. В действительности их невозможно было выполнить без потери территорий, подчеркнул Зеленский.

А глава МИД РФ Сергей Лавров пожаловался, что Украина использовала Минские соглашения для подготовки к войне.