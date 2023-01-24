В России с 1 марта запретят пересечение границы РФ на авто без предварительного резервирования даты и времени

В России хотят запретить выезжать за границу на автомобиле без предварительного резервирования даты и времени. Такие изменения хотят ввести уже с 1 марта.

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Об этом сообщает ТАСС. Уже подготовлены соответствующие поправки в закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ". Их автор – глава комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев.

Поправки предусматривают возможность для россиян зарезервировать дату и время пересечения границы РФ через платформу государственной информационной системы электронных перевозочных документов, подведомственной минтрансу РФ.

Отмечается, что водитель может забронировать любую дату и время, кроме тех, что уже заняты. Эта услуга будет бесплатной.

По данным росСМИ, такой порядок пересечения границы РФ хотят установить до 1 марта 2024 года. Однако основные положения проекта могут вступить в силу уже с 1 марта текущего года.

Ранее украинская разведка информировала, что в России с 9 января ограничили выезд из страны военнообязанным, в том числе ограниченно пригодным к службе. Возможность покинуть страну будет закрыта во всех пунктах пропуска по всем направлениям.

Как сообщал OBOZREVATEL, в РФ предложили конфисковать имущество россиян, которые выехали из страны и за границей критикуют действия режима Путина. Таких людей председатель Госдумы РФ Володин назвал "негодяями", которые "публично льют грязь на Россию".

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