В России хотят конфисковывать имущество противников войны, бежавших за границу

Председатель госдумы РФ Вячеслав Володин предложил конфисковать имущество у граждан России, которые выехали из страны и за границей критикуют действия кремлевского режима. Таких людей Володин назвал "негодяями", которые "публично льют грязь на Россию".

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В своем Telegram-канале спикер российского парламента пожаловался, что противники агрессивной политики Москвы сдают в аренду собственную недвижимость, которая у них осталась в РФ, а их "гонорары состоят из средств российских граждан". По мнению Володина, в этом выражается их "чувство безнаказанности", поскольку они якобы уверены, что правосудию страны-агрессора до них "не дотянуться".

Спикер госдумы заявил, что согласно законам РФ, несогласие с военной агрессией России может быть расценено как "призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация вооруженных сил".

"В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб. Но совести им это, конечно, не вернет", – заявил возмущенный Володин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в РФ отменили отсрочку для многодетных отцов для мобилизации на войну против Украины. Этот факт подтверждают российские политики и военкомы.

По данным ГУР, Кремль пытается создать двухмиллионную армию для войны с нашей страной. Уже в ближайшие дни в России могут объявить очередную волну мобилизации с целью призвать еще 500 тыс. человек.