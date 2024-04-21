В России река Ишим за сутки поднялась еще на 1,4 метра, побив рекорд за 27 лет. Видео

В Тюменской области РФ уровень воды в реке Ишим за сутки поднялся на 140 сантиметров – до 10,5 метра. Это рекордный показатель за последние 27 лет.

Новостью 21 апреля поделились российские паблики. Они показали видео паводка в РФ, снятое дроном.

Местные СМИ цитируют губернатора Александр Моора, который утверждал, что в приграничном Казанском районе области уже зафиксировано снижение уровня воды.

В тоже время он признал, что в Абатском районе за последние сутки уровень воды увеличился на 64 см, пик паводка ожидают в течение трех дней.

Накануне уровень воды в реке Ишим побил рекорд впервые с 1997 года (тогда был 997 см). Служба Сибирско-Уральской энергетической компании заявила, что в Тюменской области РФ из-за паводка обесточены более 10 населенных пунктов. А пропагандистские каналы заверяют жителей, что в районе "активно укрепляют дамбу", которая защищает от воды федеральную трассу.

В апреле 2024-го от паводка уже пострадала Оренбургская область РФ: там подтопило несколько населенных пунктов, включая Оренбург и Орск, где произошел прорыв дамбы.

Еще в середине месяца власти города Ишим призвали жителей эвакуироваться из-за критического подъема воды в одноименной реке. На днях срочную эвакуацию из-за паводка объявили для жителей одного из районов Кургана.

Как сообщал OBOZ.UA, в России города уходят под воду под звуки сирены об эвакуации. В сети на фото и видео показали "кару небесную" в стране-агрессоре.

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