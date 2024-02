В России разочарованы провалами своих сил во время наступления на Донбассе, разгорелась дискуссия – ISW

Российские блогеры, поддерживающе войну против Украины, начали выражать разочарование по поводу продолжающихся тактических ошибок ВС РФ. В частности, оны разочарованы наступательными операциями оккупантов на западе Донецкой области.

В первую очередь речь идет о боях вокруг Авдеевки и Марьинки, где российская армия теряла колонны бронетехники и большое количество живой силы. Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Так, в последние дни сразу несколько пропагандистов озвучили критику в адрес командования ВС РФ за то, что оно не учло "фактор беспилотников" при планировании тактических атак в ответ на опубликованную 30 января видеозапись, на которой украинские войска наносят удар по колонне наступающей российской техники, в частности танках, к северо-западу от Сладкого в направлении Новомихайловки. Тогда рота ударных БПаК 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев ВСУ отбила вражеский штурм, и вместе с другими подразделениями уничтожила колонну из 11 единиц бронетехники врага (защитники заметили колонну около 12:50, а в 15:20 она уже была разбита).

Связанный с Кремлем блогер отметил, что украинские минные поля перекрывают российские маршруты, но заявил, что командованию ВС РФ по-прежнему необходимо прекратить атаки механизированными колоннами из-за постоянных больших потерь техники. Он также раскритиковал российское командование за неспособность отчитаться об операциях украинских дронов и оснастить свою бронетехнику системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия БПЛА.

Другой пропагандист задался вопросом, как российские командиры могут не учитывать украинские дроны в планах атак и позволить себе потерять так много техники и живой силы, обвинив их в "полной глупости и некомпетентности".

Другие блогеры ухватились за эту дискуссию, чтобы выступить за продолжение внутренней поддержки производства дронов и РЭБ в России, а также заявить, что российские источники не должны подвергать себя цензуре, если у них есть конструктивная критика в адрес командиров.

"В последние месяцы российское командование активно подвергало цензуре некоторых российских блогеров за критику военных, которые, вероятно, поощряют и усиливают самоцензуру среди других блогеров", – подчеркнул ISW.

Там напомнили, как ранее российские блогеры утверждали, что армии РФ необходимо улучшить планирование и координацию на тактическом и оперативном уровнях, чтобы вырваться из нынешней позиционной войны в Украине.

По словам аналитиков, оккупационные войска РФ доказали свою способность успешно усваивать уроки и адаптироваться при проведении оборонительных операций и продемонстрировали ограниченную наступательную адаптацию на определенных участках фронта. Но при этом они провели серию безуспешных механизированных атак под Авдеевкой в ​​октябре 2023 года после аналогичных дорогостоящих атак на нескольких других направлениях фронта в течение 2022 и 2023 годов, а также неудачной атаки возле Новомихайловки 30 января этого года.

"Тем не менее, успех российских войск в адаптации тактического планирования и проведения наступательных операций варьируется в зависимости от подразделения к подразделению или от командира к командиру", – считают в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению аналитиков, Кремль готовит россиян к продолжительной войне против Украины. Об этом свидетельствуют постоянные заявления со стороны российских чиновников, которые говорят о незаинтересованности ни в каком урегулировании боевых действий, кроме полного разрушения и искоренения украинского государства.

