В России разгорается противостояние между Пригожиным и Горкиным, это выгодно Путину – ISW

Основатель частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин поссорился с бывшим российским офицером Игорем Гиркиным. Террорист "Стрелков" обвинил "повара Путина" в том, что он умышленно неверно истолковал его критику политических устремлений и использование информпространства как нападение на силы ЧВК, воюющие против Украины.

По мнению аналитиков, эта ссора обнажает новую сферу конкуренции между российскими националистическими группами за политическое влияние в РФ. При этом оно выгодно самому диктатору Владимиру Путину, отмечает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Так, бывший главарь боевиков "ДНР" заявил, что интервью связанного с "Вагнером" издания RiaFan с неназванным командиром наемников, который обвинил Гиркина в уходе с позиций на Донбассе в 2014 году, "было попыткой анонимно дискредитировать его".

Террорист обвинил Пригожина в том, что он продолжает направлять силы "Вагнера" для поддержки операций в Сирии и африканских странах вместо того, чтобы задействовать из "для победы в войне на Украине".

В ответ главарь "вагнеровцев" заявил, якобы у него нет политических амбиций, а его команда пыталась подкупить Гиркина, чтобы заставить его прекратить критиковать силы ЧВК, поскольку это могло привести к тюремному заключению его боевиков за незаконную наемническую деятельность.

Пригожин также преувеличил свой авторитет, заявив, что он не может отозвать "вагнеровцев" из Африки, так как "дал обещание нескольким президентам", что будет "защищать их". Кроме того, заявил, якобы его силы "де-факто выиграли войну в Сирии", хотя в 2015 году их "выгнали с Донбасса".

Он повторил, что основал, контролирует и спонсирует "Вагнера", и саркастически предложил Гиркину присоединиться к одному из штурмовых отрядов ЧВК в оккупированной части Луганской области. Тот в ответ заверил, что сделает это, если "Пригожин пришлет ему серьезное приглашение".

Пригожин же еще больше унизил Гиркина, заявив, что его группа не рассылает приглашений, да и террорист не будет эффективен на передовой, потому что он "заинтересован только в продвижении себя для финансовой выгоды".

"Пригожин и Гиркин, которые оба критикуют поведение главы РФ Путина в войне, вероятно, соревнуются за влияние и покровительство среди провоенных политиков, разочарованных ходом войны. Ранее отмечалось, что оссийские националисты разделены на три отдельные группы, которые преследуют разные цели, в то же время в одностороннем порядке критикуя министерство обороны РФ: это российские ветераны или марионетки, националисты со своими частными силами, а также российские блогеры и военные корреспонденты", – напомнили в ISW.

Отмечается, что Гиркин представляет фракцию ветеранов благодаря своим связям с ветеранскими организациями, такими как "Всероссийское офицерское собрание". А Пригожин является самопровозглашенным националистом, имеющим доступ к параллельной военной структуре.

Хотя оба яростно отрицали свои политические устремления в России, они продолжали критиковать минобороны и Кремль, стремясь повысить свою значимость в обществе на фоне военных неудач ВС РФ.

По мнению аналитиков, Пригожин и Гиркин соревнуются за благосклонность с теми же провоенными националистическими патронажными сетями в Кремле, которые представлены откровенными националистически настроенными политиками. Первый, например, привлекает членов партии "Справедливая Россия – за правду" и националистически настроенного главу Госдумы Вячеслава Володина к легализации "вагнеровцев" в России.

Однако Гиркин разорвал связи со многими официальными лицами с ярко выраженной националистической риторикой, такими как Володин, и может быть разочарован тем, что не способен достичь такой же политической власти, какой он обладал в 2014 году во время оккупации Крыма и некоторых частей Донецкой и Луганской областей.

"Однако нападки Пригожина на Гиркина могут пойти на пользу Путину. Пригожин занимает очень видное место в российском информационном пространстве, и многие блогеры в ответ на этот обмен мнениями обвинили Гиркина в отсутствии боевого опыта и трусости. Пригожин, возможно, пытался подорвать позиции Гиркина, чтобы получить влияние в националистическом пространстве, одновременно, но не обязательно преднамеренно, дискредитируя одного из самых видных критиков Путина", – считают в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гиркин гневно отреагировал на оглашение Путиным "рождественского перемирия" на фронте. Он принял одностороннюю инициативу как капитуляцию РФ в войне против Украины.

Со своей стороны Пригожин добивается уголовной ответственности для СМИ и блоггеров за "дискредитацию" наемников. С этой целью он предложил внести изменения в Уголовный кодекс РФ.

