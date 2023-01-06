''Гаага аплодирует и готовит камеру'': Гиркин устроил истерику из-за заявления Путина о ''рождественском перемирии'' и заговорил о капитуляции РФ

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) гневно отреагировал на объявление диктатором Владимиром Путиным "рождественского перемирия" на фронте. Он воспринял одностороннюю инициативу как капитуляцию РФ в войне против Украины.

Видео дня

На этом фоне боевик отменил свой максималистский прогноз о том, что оккупанты вскоре "добьются успеха" в штурме Марьинки на Донетчине. Истерической реакцией он поделился в своем Telegram-канале.

"У меня несколько ремарок. Отзываю из вчерашнего обзора-прогноза необоснованно смелое предположение о возможности завершения штурма нашими войсками н. п. Марьинка за неделю-полторы. Марьинка если и будет когда-нибудь взята – то существенно позже, так как за 36 часов нашего "воздержания" ВСУ серьезно укрепят свои позиции и усилит гарнизон", – признал террорист.

Гиркин заявил, что Путин сделал "смелый и решительный" шаг к поражению и капитуляции в текущей войне, каких еще не было за минувшие 10,5 месяца "СВО". Причем последнюю сам он представил словами так называемая.

"Гаага аплодирует и начинает готовить камеру. Если, конечно, вопрос не будет превентивно решен путем несанкционированного ввода черенка лопаты в задний проход, как было с Каддафи", – высказался Гиркин.

Он саркастически отметил, мол, вооруженные силы РФ просто в восторге от такой ситуации. Террорист убежден, что оккупантам на своей шкуре удастся испытать все "прелести" односторонних перемирий, которые ранее познали так называемые корпуса "народной милиции "Л/ДНР" за предыдущие 8 лет.

"Думаю, нашим военным понравится. "Деэскалацию" и "перегруппировку", а также "непростое решение" ВС РФ уже оценили. Теперь – новый этап..." – прокомментировал Гиркин действия Путина.

Напомним: 5 января глава РФ поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня оккупационных войск в Украине на Рождество, который якобы будет действовать по всей линии боевого столкновения с 11:00 (по Киеву) 6 января до 23:00 7 января.

В Офисе президента Украины напомнили, что для России перемирие начнется только после освобождения всех оккупированных ею территорий. А сам украинский лидер Владимир Зеленский напомнил Путину, что Киев предлагал Москве формулу мира, но РФ не нужен мир.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты убеждены, что объявление Путиным "прекращения огня" на Рождество является информоперацией. В Институте изучения войны рассказали, что задумали в Кремле.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!