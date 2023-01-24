Пригожин хочет уголовной ответственности для СМИ и блоггеров за ''дискредитацию'' наемников ЧВК ''Вагнер''

Российский бизнесмен, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин хочет уголовной ответственности для СМИ и блоггеров за "дискредитацию" наемников. С этой целью он предложил внести изменения в уголовный кодекс РФ.

Видео дня

Соответствующее письмо он направил председателю нелегитимной Госдумы Вячеславу Володину. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

В письме Пригожин посетовал, что "отдельные СМИ, блогеры и телеграм-каналы занимаются откровенной дискредитацией добровольцев". Речь идет, в частности, и об бывших осужденных, которых называют "злодеями и преступниками… людьми "второго сорта".

Как утверждает глава "Вагнера" такая дискредитация происходит, чтобы "создать негативное отношение к наиболее эффективным подразделениям, которые достигают максимального успеха на поле боя, и ослабить их через осуждение гражданского общества".

Пригожин предлагает наказывать за такие деяния тюрьмой сроком до пяти лет.

Напомним, в частную военную компанию "Вагнер" для участия в войне против Украины завербовали 50 тыс. российских заключенных. При этом на данный момент участие в боевых действиях принимают всего 10 тыс.

Как сообщал OBOZREVATEL, в РФ ЧВК "Вагнер" зарегистрировали как юридическое лицо. По данным британской разведки, это было сделано для максимизации доходов Пригожина и легитимизации группировки.

На данный момент в войне против Украины участвуют около 50 тыс. "вагнеровцев", которых массово вербуют в российских тюрьмах. При этом только под Бахмутом были ликвидированы по меньшей мере четыре криминальных авторитета из рядов "Вагнера".