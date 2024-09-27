В России разбился вертолет, есть погибшие. Фото

В Архангельской области России 25 сентября разбился частный вертолет Robinson R44. Два человека, которые находились на борту, погибли.

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Пропагандисты подтвердили крушение со ссылкой на источники в экстренных службах. В росСМИ ранее заявляли, что на Robinson R44 могли лететь депутат городской думы Архангельска Сергей Сметанин и местный бизнесмен Алексей Семенов.

То, что осталось от борта, нашли возле деревни Бычье в болотистой местности 27 сентября. До этого была информация, что геликоптер пропал с радаров.

Российские т.н. правоохранители завели уголовное дело и расследуют детали аварии. В СК утверждают, что полет не согласовывался, а его план не подавался. Предварительно, вертолет не имел регистрационного номера.

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