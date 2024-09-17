Сработал аварийный маяк: в России разбился вертолет, пилота и пассажиров ищут. Фото

В Амурской области РФ во время незарегистрированного полета потерпел крушение вертолет Robinson R66. На борту находились пилот и два пассажира – их ищут.

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Об этом пишут росСМИ. В региональном МЧС заявили, что авария произошла 16 сентября в 21:00 по местному времени.

По их данным, борт упал в районе села Золотая Гора российского Приамурья. Говорят, в 35 км от этого места у него сработал аварийный радиомаяк.

Местные издания пишут, что борт принадлежал ООО "Хэргу" – золотодобывающей компании, которая является одним из лидеров по добыче россыпного драгметалла в Амурской области. Все трое пропавших людей работали на нее.

К поискам пилота и двух пассажиров российские спасатели подключили вертолет, вездеходы и машины.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 сентября в Алтайском крае РФ разбился легкомоторный самолет. В результате авиакатастрофы пилот умер.

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