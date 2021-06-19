В России разбился самолет Л-410 с людьми: есть погибшие

В субботу, 19 июня, в России на Кузбассе (Кемеровская область) самолет Л-410 совершил аварийную посадку. Предварительно в результате инцидента погибли семь человек, еще 13 пострадали.

Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Как пишет российский Telegram-канал "112", причиной катастрофы могло стать то, что Л-410 при взлете не смог набрать нужную высоту и задел крылом землю.

Самолет совершил посадку на аэродроме "Танай" во время тренировочного полета. На борту находился экипаж и группа парашютистов, состояние потерпевших оценили как тяжелое.

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