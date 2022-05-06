В России произошло ЧП на железной дороге: в сети обратили внимание на 'закономерность'

В России произошло очередное ЧП на железной дороге. В Чишминском районе Башкирии возле станции Шингак-Куль семь цистерн и один вагон по непонятным причинам сошли с рельсов.

Об этом сообщает Telegram-канал "Останови вагоны". Там отметили, внутри резервуар ничего не было, на место прибыли сотрудники МЧС. Погибших и травмированных нет.

"Повреждено ж/д полотно около 100 м", – сказано в сообщении.

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Отметим, в последние месяцы на территории страны-агрессора чуть ли не ежедневно случаются различные взрывы, пожары и прочие "неприятности". Так, 4 мая в городе Дзержинск загорелась железнодорожная цистерна с растворителем. Пожар был таким мощным, что огонь возвышался вверх на несколько десятков метров – город накрыли черные клубы дыма.

Журналист Денис Казанский считает, что российская власть готовит серию терактов на территориях Белгородской, Курской и Брянской областей. Цель – обвинить Украину в атаках на российские населенные пункты.

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