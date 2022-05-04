В Нижегородской области РФ вспыхнула цистерна: поднялся столб огня и дыма. Видео

В Нижегородской области Российской Федерации "что-то случилось". В городе Дзержинск загорелась огромная цистерна с растворителем.

Причины возгорания местные власти не разглашают. Яркие видео с места пожара опубликовали в Telegram-канале "Инсайдер".

"Россия опять в огне. В промзоне города Дзержинска (Нижегородская область) горит цистерна с растворителем. Причины возгорания пока не называют", - отметили авторы канала.

По данным российского государственного издания "Вести", возгорание произошло около 11:00 неподалеку от железнодорожной станции Игумново в Дзержинске. Площадь горения составила около 2000 квадратных метров.

Видео дня

Еще одно видео пожара показали в Telegram-канале "Оперативний ЗСУ".

"На болотах опять карма сработала. В Нижегородской области цистерна пылала. Ох, докурятся они", - подписали видео авторы канала.

В России уверяют, что пострадавших и угрозы для строений и населения нет, однако там точно так же уверяли, что у РФ "нет потерь" среди военнослужащих, отправленных в Украину.

Также пропагандисты отмечают, что на месте работают спасатели МЧС, а Роспотребнадзор проверяет уровень загрязненности воздуха.

Спустя полтора часа после начала пожара, местные власти заявили о "локализации" огня.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Макеевке Донецкой области прогремел взрыв на нефтебазе, там начался пожар. Оттуда российские оккупанты снабжали войска РФ топливом.