В России произошла утечка 800 кг ядовитого хлора: людям сказали срочно покинуть место 'химатаки'. Фото

В российском Ижевске произошел выброс хлора. Инцидент случился 2 июля на станции подъема воды Песочная.

Об этом сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций России. Спасатели призвали жителей городка Металлургов срочно покинуть территорию, также был эвакуирован персонал станции (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Источник агентства "Интерфакс" в администрации города уточнил, что произошла разгерметизация 800-килограмовой емкости с хлором.

В МЧС предупредили, что пары этого вещества сильно раздражают органы дыхания, глаза и кожу. Также тем рекомендовали тем, кто не в состоянии покинуть опасную зону, оставаться в помещениях, закрыть плотно окна, вентиляцию и дымоходы. По возможности лучше подняться на верхние этажи.

Люди, которые покидают опасную зону, должны снять и оставить на улице верхнюю одежду, принять душ и промыть глаза.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что в качестве средств защиты можно использовать противогазы всех типов или марлевые повязки, которые следует смочить водой или двухпроцентным раствором соды.

Среди признаков отравления хлором:

резкая боль в груди,

сухой кашель,

рвота,

резь в глазах,

слезотечение,

нарушение координации движения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Ленинградской области России на химическом заводе "Полипласт" произошел взрыв. Взрывной волной тогда выбило окна в зданиях в километре от эпицентра.