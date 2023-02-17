В России прогремел взрыв на заводе, где производят взрывчатку: есть погибший

В России в четверг, 16 февраля, произошел очередной взрыв. В частности, "бавовна" состоялся в Чапаевске Самарской области на местном механическом заводе.

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В результате ЧП есть погибший и пострадавшие. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Известно, что происшествие произошло на производственной площадке одного из промышленных предприятий региона. Там сдетанировал спецпродукт. Сам эпицентр размещался в кабине в пристройке одного из цехов.

В результате взрыва погибла женщина. Еще двое рабочих пострадали.

Стоит отметить, что на Чапаевском механическом заводе производят взрывчатку, он является одним из старейших предприятий города и региона.

Напомним, ранее в Мышкинском районе Ярославской области на газопроводе раздался взрыв. Очевидцы сообщали о громком хлопке. По предварительным данным, взрыв произошел на участке газопровода Ухта-Торжок в районе Волги.

Как сообщал OBOZREVATEL, в стране-агрессоре России под Москвой прогремел взрыв на металлургическом заводе компании "Молирен". В результате вспыхнул масштабный пожар.