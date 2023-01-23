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Под Москвой прогремел взрыв на металлургическом заводе, вспыхнул мощный пожар. Фото

Ольга Ганюкова
Новости России
1 минута
6,8 т.
Под Москвой прогремел взрыв на металлургическом заводе, вспыхнул мощный пожар. Фото

В стране-агрессорке России под Москвой прогремел взрыв на металлургическом заводе компании "Молирен". В результате этого вспыхнул масштабный пожар.

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Из-за ЧП есть пострадавшие. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Технологический взрыв произошел на территории промзоны, из-за него вылетели ворота одного из зданий. Предварительно, причиной взрыва стала вспышка алюминиевой пыли.

В настоящее время на месте работают все соответствующие службы.

В результате взрыва пострадал один человек. По данным местного МЧС, он получил легкие травмы.

Под Москвой прогремел взрыв на металлургическом заводе, вспыхнул мощный пожар. Фото
Под Москвой прогремел взрыв на металлургическом заводе, вспыхнул мощный пожар. Фото
Под Москвой прогремел взрыв на металлургическом заводе, вспыхнул мощный пожар. Фото

Напомним, в российском городе Ангарск Иркутской области 21 января загорелся масштабный пожар в промзоне. Там загорелись бензовоз и железнодорожные цистерны с топливом, которые предназначались для отправки находящихся в Украине оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве утром 11 января произошел очередной крупный пожар. Она началась на парковке возле метро "Рассказовка", после возгорания дизельного топлива огонь распространился на строительные помещения.

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