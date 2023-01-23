Под Москвой прогремел взрыв на металлургическом заводе, вспыхнул мощный пожар. Фото
В стране-агрессорке России под Москвой прогремел взрыв на металлургическом заводе компании "Молирен". В результате этого вспыхнул масштабный пожар.
Из-за ЧП есть пострадавшие. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Технологический взрыв произошел на территории промзоны, из-за него вылетели ворота одного из зданий. Предварительно, причиной взрыва стала вспышка алюминиевой пыли.
В настоящее время на месте работают все соответствующие службы.
В результате взрыва пострадал один человек. По данным местного МЧС, он получил легкие травмы.
Напомним, в российском городе Ангарск Иркутской области 21 января загорелся масштабный пожар в промзоне. Там загорелись бензовоз и железнодорожные цистерны с топливом, которые предназначались для отправки находящихся в Украине оккупантов.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве утром 11 января произошел очередной крупный пожар. Она началась на парковке возле метро "Рассказовка", после возгорания дизельного топлива огонь распространился на строительные помещения.
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