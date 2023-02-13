В России очередной ''хлопок'': после взрыва загорелся газопровод, огонь пылает вблизи села. Видео

В Мышкинском районе Ярославской области на газопроводе прогремел взрыв. Очевидцы сообщают о громком хлопке.

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Об этом сообщают местные Telegram-каналы. По предварительным данным, взрыв произошел на участке газопровода Ухта-Торжок в районе Волги. Сейчас труба уже перекрыта (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

В городе Мышкин Ярославской области прогремел мощный взрыв, после чего начался серьезный пожар на газопроводе. Местные жители говорят, что огонь виден ближе к деревне Рыпы.

Местные источники сообщают, что в результате инцидента пострадавших нет. На месте работают службы спасения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Новошахтинске Ростовской области РФ вспыхнул нефтепровод на территории нефтеперерабатывающего завода. Причиной пожара назвали нарушение технологического процесса.