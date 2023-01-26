Соловьев нецензурно обругал Слепакова, дословно повторившего его пропаганду в колыбельной о погибшем оккупанте

Один из главных пропагандистов РФ Владимир Соловьев в прямом эфире нецензурно обругал российского юмориста Семена Слепакова, который на днях записал саркастическую колыбельную о погибшем на войне в Украине оккупанте. В песне комик дословно повторил пропаганду РФ об "укронацистах" и "предателях" родины, но рупору Кремля это крайне не понравилось.

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Он назвал согражданина "гнидой" и "дер*мом" за то, что он со стороны показал бред, которым сам Соловьев ежедневно кормит свою аудиторию. Ролик с реакцией ведущего распространился в сети (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В своей гневной тираде Соловьев также признал, что власти России платят артистам за лояльную позицию, и Слепаков раньше якобы эти деньги брал.

"Ну какая же гнида, Семен Слепаков. Жалкая, гнусная гнида. Не человек. Вот просто кусок дер*ма. И смотришь на них и думаешь, ведь сколько лет прямо вот с причмокиванием брали деньги у всей власти, у кого угодно. Какие же жалкие. Семен, знаешь, ты, конечно, совсем не мужик, ты – такая жалкая мерзкая скотина", – истерил ведущий.

Напомним: 24 января юморист опубликовал акустическую колыбельную. Он вложил в строки песни всю пропаганду, ежедневно звучащую с телеэкранов РФ, но россияне его за это осудили и попросили лишить гражданства.

В видео артист спел от имени матери трех сыновей своему младшему "Ванюше". Лирическая героиня объяснила малышу, что его старший брат – "герой" – умер в Украине, а средний – "предатель" – уехал в Европу.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Семен Слепаков, 1 марта призвавший прекратить войну в Украине, потролил в своей новой песне президента РФ Владимира Путина за его готовность применить ядерное оружие.

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