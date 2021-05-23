В России при масштабном пожаре погибла семья с четырьмя детьми

Ночью 21 мая в с. Нылга Удмуртской Республики в составе Российской Федерации произошел крупный пожар частного дома, в результате которого погибла семья из двух взрослых и четверых несовершеннолетних детей. По этому факту возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Удмуртской Республике. Тела погибших обнаружены на месте пожарища.

"Предположительно это члены семьи, проживающей в этом доме: 36-летнего мужчины, 32-летней женщины и четверых детей в возрасте 12, 11, 8 лет и 1 год", – указали российские следователи.

Сейчас оперативной группой выясняются причины и обстоятельства, при которых дом загорелся. Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

Как сообщал OBOZREVATEL: