В России при масштабном пожаре погибла семья с четырьмя детьми
Ночью 21 мая в с. Нылга Удмуртской Республики в составе Российской Федерации произошел крупный пожар частного дома, в результате которого погибла семья из двух взрослых и четверых несовершеннолетних детей. По этому факту возбуждено уголовное дело.
Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Удмуртской Республике. Тела погибших обнаружены на месте пожарища.
"Предположительно это члены семьи, проживающей в этом доме: 36-летнего мужчины, 32-летней женщины и четверых детей в возрасте 12, 11, 8 лет и 1 год", – указали российские следователи.
Сейчас оперативной группой выясняются причины и обстоятельства, при которых дом загорелся. Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.
Как сообщал OBOZREVATEL:
22 мая в Святошинском районе Киева загорелось здание ТЦ "Эпицентр".
В Киеве общеобразовательной школе №9 в Оболонском районе 13 мая произошло пожар. Поздней выяснилось, что поджог устроили несколько учеников.
21 мая в одном из популярных кафе в Киеве произошел крупный пожар.