В России предложили пенсионерам дежурить на крышах домов, чтобы обнаруживать БПЛА

В России придумали новый способ бороться с атаками дронов. Поступило предложение для пенсионеров дежурить на крышах многоэтажек, наблюдать за небом и выявлять БПЛА.

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С такой идеей выступил бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев. Свое предложение он озвучил российскому изданию Daily Storm.

По мнению Хатылева, организовать местное население для таких дежурств должны главы администраций.

"Дежурство по ПВО, дежурство на постах визуального наблюдения, дежурство на крышах домов. Это должны сделать гражданские. Как раз и нужно использовать ветеранов Вооруженных сил, пенсионеров-ПВОшников, которые могут рассказать, научить, показать и отвечать за эту работу в масштабах города, области", – сказал он.

Хатылев также напомнил о временах Второй мировой войны, когда за небом в ожидании атак врага наблюдали все гражданские, в том числе и дети.

"Гражданские, в том числе и дети, дежурили кто с биноклями, кто с чем, наблюдали небо. Так же боролись с зажигательными гранатами", – отметил российский военный.

Напомним, что идея с использованием гражданских в таких целях для РФ не нова. Ранее власти Мурманской области уже предлагали использовать народных дружинников из числа гражданского населения для охраны государственных границ России.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Утром 2 июня в России пожаловались на якобы очередную атаку беспилотников. В этот раз они принесли "бавовну" на объекты топливно-энергетического комплекса в Смоленской области.

– Ночью 2 июня на атаку БПЛА жаловались также в Курске. Эти звуки взрывов в городе изрядно напугали россиян, некоторые из них задумались над бегством.

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