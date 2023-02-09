В России предлагают сократить сроки для признания военных пропавшими без вести: сократится время оформления 'гробовых'

В стране-агрессоре России придумали изменить время, за которое оккупанта, которого отправили в Украину воевать за амбиции Путина, могут считать пропавшим без вести. Таким образом семья захватчика сможет быстрее получать за него деньги.

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Так, эти сроки предлагают уменьшить на несколько месяцев. Тем самым сократится время оформления "гробовых". Об этом пишет издание "Радио свобода".

Как сообщают журналисты, с таким предложением выступала рабочая группа по вопросам "специальной военной операции", так в РФ называют полномасштабную войну против Украины.

Как говорится в материале, Москва может сроки признания оккупантов пропавшими без вести сократить до трех месяцев, а пропавших военных погибшими – до шести месяцев. Такую идею российскому диктатору Владимиру Путину подадут уже на следующей неделе – с 13 февраля.

Кроме того, у Путина хотят считать пропавших без вести ликвидированными только по решению суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России женщинам, потерявшим мужей на войне в Украине в составе российской армии, москвичи начали дарить шубы. Вдовы оккупантов даже не пытаются скрыть свою радость от таких "гробовых" от общества.

Россиянка Валентина, которая также получила шубу, рассказала, что у нее ее отобрали. У россиянок закралось подозрение, что эти подарки просто передают другим вдовам и снимают на видео.