В России пожаловались на падение беспилотника в Калужской области

В России пожаловались на падение еще двух беспилотников. В этот раз одна из "птичек" приземлилась возле села Стрелковка в Жуковском районе Калужской области.

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Об этом сообщили российские СМИ. Губернатор региона Владислав Шапша поспешил заверить, что обошлось без жертв. На месте происшествия работают соответствующие службы.

Как уточнил чиновник, в результате инцидента незначительно повреждены два садовых домика – у них выбиты стекла.

Еще один БПЛА, по информации Шапши, обнаружен в Мединском районе в лесном массиве. Пострадавших и разрушений там якобы нет, на месте работают экстренные оперативные службы.

Напомним: в российском Воронеже 9 июня пожаловались на "атаку дрона". БпЛА, заявили там, врезался в жилую многоэтажку, пострадали три человека. В дом он якобы влетел после того, как его попыталось сбить российское ПВО. Российские паблики со ссылкой на русские спецслужбы назвали три вероятные цели дрона.

При этом в местных чатах у россиян началась истерика из-за ударов по территории РФ. В частности, им не очень понравилась работа российского ПВО.

"Ситуация с беспилотниками явно выходит из-под контроля. Нужно срочно усилить защитные меры против подобных нападений", "Бл*ть нах*я ПВО работает в городе? Вы что, ох*ели?" – писали комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 30 мая в российской Новой Москве заявили об атаке беспилотника: он якобы врезался в многоэтажку, где прогремел взрыв и есть "незначительные" повреждения. Позже звуки "бавовны" дошли до Подмосковья;

– жители страны-террориста России устроили в сети истерику из-за "атаки дронов" в Московской области. Россияне в очередной раз пожаловались на плохую работу противовоздушной обороны, а также призвали наносить удары по мирным украинским городам.

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