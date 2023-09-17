В России пожаловались на новую атаку БПЛА: неспокойно было в Подмосковье и в оккупированном Крыму

В ночь на воскресенье, 17 сентября, в России заявили про новую атаку БПЛА, в которой традиционно обвинили Украину. Неспокойно в этот раз было в Подмосковье и в оккупированном украинском Крыму.

Об этом сообщали в минобороны РФ и мэр Москвы Сергей Собянин. Так, по заявления последнего, на столицу РФ летел один беспилотник, однако эту атаку якобы отбила российская ПВО в городском округе Истра.

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", – написал Собянин.

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Примечательно, что уже после этого заявления об "отбитой" атаке стало известно, что во всех московских аэропортах – "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" – объявили план "Ковер". Были задержаны 29 рейсов, 9 – отменены.

В минобороны РФ говорят, что атака на Москву произошла около 1:45.

А за полчаса до этого, около 1:15, БПЛА якобы пытались атаковать Крымский полуостров, чтобы нанести удары по объектам страны-агрессора.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа у западного побережья полуострова Крым", – заявили у Шойгу.

Еще одна атака на Крым, говорят в РФ, произошла с 1:45 до 2:20. В этот раз россияне "уничтожили" уже четыре БПЛА над северо-западным и восточным побережьями полуострова Крым.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России снова пожаловались на ночную "террористическую атаку киевского режима" 16 сентября. По версии российского министерства обороны, речь идет о двух беспилотниках самолетного типа, пытавшихся атаковать на территории Калужской и Тверской областей некие объекты.

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