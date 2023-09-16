В РФ пожаловались на атаку дронов на Калужскую и Тверскую области

В России снова пожаловались на ночную "террористическую атаку киевского режима" 16 сентября. По версии российского министерства обороны, речь идет о двух беспилотниках самолетного типа, пытавшихся атаковать на территории РФ некие объекты.

Однако российская ПВО, уверяют в ведомстве, возглавляемом Сергеем Шойгу, в очередной раз одержала "сокрушительную победу". БпЛА якобы были сбиты над Калужской и Тверской областями РФ.

"16 сентября в ночное время пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территориями Калужской и Тверской областей", – отметили в МО РФ.

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Где именно упали "уничтоженные аппараты", в российском минобороны не сообщили. Также обошлись без стандартной приписки о том, что "пострадавших и разрушений нет".

Напомним, 13 сентября в Тверской области РФ пожаловались на атаку на химзавод. Речь шла о Редкинском химическом заводе. Дрон, по версии россиян, пытавшийся атаковать предприятие, якобы был выявлен и ликвидирован в пятом часу утра, обломки упали на территории завода.

Упомянутый завод производит химическую продукцию для авиационной и космической промышленности РФ.